Uno per la Merkel - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno per la Merkel. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : EIN

Significato/Curiosita : Uno per la merkel

Disambiguazione – "merkel" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi merkel (disambigua). angela dorothea kasner (ascoltai), coniugata merkel (amburgo... Voce giusta. vedi anche le voci che iniziano con o contengono il titolo. ein – codice aeroportuale iata dell'aeroporto di eindhoven, eindhoven, paesi... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

