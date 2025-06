La Merkel statista tedesca nei cruciverba: la soluzione è Angela

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La Merkel statista tedesca' è 'Angela'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANGELA

La soluzione Angela di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Angela per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Angela? Angela è un nome femminile di origine greca che significa messaggera o angelo. È molto diffuso in Italia e nel mondo, ed è diventato celebre grazie a figure come Angela Merkel, ex cancelliera tedesca. Il nome richiama pure purezza e bontà, evocando immagini di protezione e saggezza, rendendolo uno tra i più apprezzati e riconoscibili a livello internazionale.

Non riesci a risolvere la definizione "La Merkel statista tedesca"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

