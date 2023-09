Si trita per preparare il pesto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si trita per preparare il pesto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : AGLIO

Significato/Curiosita : Si trita per preparare il pesto

trita insieme questi ingredienti aggiungendo poche e buone spezie, e spalma questo trito sulla fetta di vitello. poi arrotola la fetta con tutto il suo... Disambiguazione – "aglio" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi aglio (disambigua). l'aglio (allium sativum l.) è una pianta bulbosa della... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Si trita per preparare il pesto : trita; preparare; pesto; Si preparano con la carne trita ta; Nutrita al seno; Tale può essere la carne trita ta; Si trita no nelle pesche ripiene alla piemontese; Si trita per il pesto; Un succo per preparare bibite colorate; preparare una congiura; È indispensabile per preparare il 26 orizz; Si può preparare con i dadi; preparare il tavolo da pranzo; Si mangiano con il pesto ; Quelle genovesi hanno il pesto e non la carne; Baluginano nelle notti tempesto se; L ingrediente principale del pesto alla genovese; Vorticoso tempesto so;

Cerca altre Definizioni