Termina con l assegnazione d uno scudetto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Termina con l assegnazione d uno scudetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CAMPIONATO

Significato/Curiosita : Termina con l assegnazione d uno scudetto

 sancataldese  siracusa  trapani  vibonese per l'assegnazione del titolo italiano di serie d, al termine della stagione regolare, le nove squadre prime... Il campionato è una manifestazione alla quale prendono parte squadre che si contendono il titolo di "campione". un campionato può avere carattere sportivo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Termina con l assegnazione d uno scudetto : termina; assegnazione; scudetto; Malattia che determina contrazioni muscolari anomale; Cosi possono termina re i participi passati; Determina la parità in una partita a scacchi; Come dire termina te; Determina to risoluto; Hanno ricevuto in assegnazione un bene patrimoniale; Rassegnazione supina ai colpi del destino; Accettare con rassegnazione ; Atto di assegnazione di un incarico; Esclamazione di rassegnazione ; Vinse lo scudetto 199091; Vi si gioca per lo scudetto ; Squadra di calcio che vinse lo scudetto nel 1970; Assegna uno scudetto ; Vinse lo scudetto nel 56;

Cerca altre Definizioni