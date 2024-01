La Soluzione ♚ Termina in settembre

La definizione e la soluzione di: Termina in settembre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Termina in settembre: Disambiguazione – "11 settembre 2001" rimanda qui. se stai cercando il film omonimo, vedi 11 settembre 2001 (film). gli attentati dell'11 settembre 2001 furono... Curiosità su: Disambiguazione – "11 settembre 2001" rimanda qui. se stai cercando il film omonimo, vedi 11 settembre 2001 (film). gli attentati dell'11 settembre 2001 furono... L'estate è una delle quattro stagioni in cui è diviso l'anno, segue la primavera e precede l'autunno. Italiano Sostantivo estate ( approfondimento) f sing (pl.: estati) (astronomia) la stagione fra il 22 giugno e il 22 settembre nell'emisfero boreale, mentre nell'emisfero australe inizia il 22 dicembre e termina il 20 marzo; preceduta dalla primavera e seguita dall'autunno in estate aumentano i rischi di congestione a causa dell'assunzione di bevande ghiacciate o troppo fredde che possono bloccare la digestione

in Giamaica è sempre estate (senso figurato) periodo di prosperità estrema di qualcosa, spesso al limite dell'oscenità Sillabazione e | stà | te Pronuncia IPA: /e'state/ Etimologia / Derivazione derivato dal latino aestas, derivato da aestus, ossia "calore" Sinonimi bella stagione, stagione calda Parole derivate caro-estate, estatino, estivo Termini correlati primavera, autunno, inverno Alterati ( diminutivo ) estatina

estatina ( spregiativo ) estatuccia

estatuccia (peggiorativo) estataccia Varianti (poesia) state

state (regionale) està

Altre risposte : estate; termina; settembre;