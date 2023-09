Sono vicine nella laguna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono vicine nella laguna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : UN

Significato/Curiosita : Sono vicine nella laguna

Vedi laguna blu (disambigua). laguna blu (the blue lagoon) è un film del 1980, diretto dal regista randal kleiser e tratto dal romanzo la laguna azzurra... un – città del gujarat (india) un – città dell'uttar pradesh (india) united nations – nazioni unite un – codice vettore iata di transaero airlines un... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Sono vicine nella laguna : sono; vicine; nella; laguna; Lo sono l Ermitage e il MoMA; Lo sono i conti da ripetere; Possono essere endocrine; Lo sono le due Williams tenniste; sono destinate a tagliare; Sono vicine in Peugeot; Sono vicine nel cosmo; Sono vicine in Tokio; Sono vicine in Myanmar; Sono vicine nel ruscello; Cubetti gialli nella macedonia di frutta; Il baro lo tiene nella manica; Ha un numero nella legge; I vuoti nella memoria; Vi seguono nella vicenda; laguna lacustre della Maremma di Grosseto; Un isolotto con la laguna ; La laguna ... senza luna; La laguna ... se non e è la luna; Una rinomata isola della laguna veneta;

Cerca altre Definizioni