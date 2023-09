Sono due paterni e due materni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono due paterni e due materni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : NONNI

Significato/Curiosita : Sono due paterni e due materni

Per via materna (la madre anna mortimer, discendente di lionello, figlio di edoardo, era la sorella di edmondo mortimer) sia per via paterna (il nonno... La festa dei nonni è una ricorrenza civile diffusa in alcune aree del mondo, celebrata in onore della figura dei nonni e della loro influenza sociale...