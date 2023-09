È snervante se è lunga - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È snervante se è lunga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ATTESA

Significato/Curiosita : E snervante se e lunga

è così importante per sé stessi da illuminare la propria vita, a darle un senso, a far vedere il mondo sotto un'ottica diversa e più positiva. lunga mano... atteso rispetto ad una distribuzione di probabilità condizionata attesa attiva, in informatica, la verifica ripetuta di una certa condizione attesa,...