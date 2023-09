Qualifica che definisce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Qualifica che definisce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ATTRIBUTO

Significato/Curiosita : Qualifica che definisce

Alla qualifica posseduta ma all'incarico di volta in volta ricoperto; inoltre, nella retribuzione del dirigente la parte correlata alla qualifica, e perciò... Contengono il titolo. attributo – in filosofia, qualità riferita a un ente attributo – categoria sintattica con funzione aggettivale attributo – nell'ambito dei... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

