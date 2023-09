Può esserlo un ceffone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può esserlo un ceffone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SONORO

Significato/Curiosita : Puo esserlo un ceffone

Sua angoscia. in un supermercato incontra gabriele e, in risposta ai suoi dubbi e alla sua paura del ridicolo, ne riceve un ceffone: "occorre avere fiducia... "sonoro" rimanda qui. se stai cercando la sonorità in fonologia, vedi grado di articolazione. disambiguazione – se stai cercando la storia del sonoro nel...