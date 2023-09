Si fa per riprendere fiato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si fa per riprendere fiato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SOSTA

Significato/Curiosita : Si fa per riprendere fiato

Pericolo (lato b anni senza fiato). seguendo la moda dei grandi gruppi dell'epoca, i pooh decidono di andare all'estero per incidere i propri lavori. tropico... Contengono il titolo. sosta – fermata dei veicoli non temporanea la sosta – frazione di cisano bergamasco in provincia di bergamo sosta – termine dell'alpinismo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

