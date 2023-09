L operazione del chirurgo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L operazione del chirurgo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : INTERVENTO

Significato/Curiosita : L operazione del chirurgo

Quella islamica riesce eseguire la prima operazione per curare la cataratta oltre che dar vita all'ottica e chirurgia moderna. in seguito alla caduta della... Il gruppo intervento speciale (gis) è un reparto d'élite dell'arma dei carabinieri, qualificato come forza speciale (tier1) delle forze armate italiane...