È lunga quella delle batterie costiere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È lunga quella delle batterie costiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GITTATA

Significato/Curiosita : E lunga quella delle batterie costiere

Difesa di napoli e delle coste della sicilia. ulteriori 16 affusti su installazione costiera scudata erano in dotazione a 4 batterie costiere della regia marina... Disambiguazione – se stai cercando la proprietà del sangue, vedi gittata cardiaca. la gittata è la distanza longitudinale percorsa da un corpo lanciato in... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

