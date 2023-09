Fragole senza consonanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fragole senza consonanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : AOE

Significato/Curiosita : Fragole senza consonanti

Differenze locali anche notevoli. il bresciano ha 9 vocali e 20 consonanti. le consonanti sonore /b/, /d/, /g/, /v/, /z/, // non si trovano mai in finale... Digitale via ethernet aoe – codice aeroportuale iata dell'aeroporto di eskisehir (turchia) aoe – codice iso 639-3 della lingua angal enen aoe – hull classification...