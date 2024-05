La Soluzione ♚ Retribuito mensilmente La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SALARIATO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Retribuito mensilmente. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Retribuito mensilmente: Cultura, lingua e nascita”. i dipendenti sudafricani che avevano un lavoro retribuito avevano guadagni mensili medi di r2 800. i guadagni mensili medi per gli... Il salario è la retribuzione monetaria che spetta ad un lavoratore dipendente in ambito di rapporto di lavoro subordinato o assimilabile. Il termine salario deriva dal latino, in quanto nell'antica Roma ai soldati veniva spesso corrisposta, come integrazione della loro paga, una razione di sale.

