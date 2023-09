Elenco di Santi e vittime della fede - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Elenco di Santi e vittime della fede. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : MARTIROLOGIO

Significato/Curiosita : Elenco di santi e vittime della fede

Manus del potere baronale.", su ilsicilia.it. centro impastato, elenco vittime della mafia, su centroimpastato.com. url consultato il 21 settembre 2020... 2004. il martirologio romano. teologia, liturgia e santità, roma, libreria editrice vaticana, 2005, isbn 88-209-7747-8. (en) il martirologio romano di... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

