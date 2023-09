Corteo senza testa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Corteo senza testa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ORTEO

Significato/Curiosita : Corteo senza testa

Circa 4 ore di camera di consiglio[senza fonte] — sanciva il rigetto dei ricorsi. il procuratore generale presso la corte aveva chiesto la convalida della... orteo (in greco a), personaggio dell'iliade (xiii, v. 791), fu un guerriero troiano. orteo partecipò all'azione bellica descritta nel libro vi dell'iliade... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Corteo senza testa : corteo; senza; testa; Si fa al corteo ; In coda al corteo ; Impediscono ai passanti di unirsi al corteo ; Apre spesso il corteo ; corteo nel mezzo; Idea senza la seconda; Stupenda senza tenda; Giudizi senza capo né coda; Rintocchi senza occhi; Fragole senza consonanti; I seguaci della Riforma protesta nte come Melantone; Il graduale formarsi di un opera nella testa del suo creatore; Una protesta di gente seduta; In testa agli Ucraini; Immobilizza la testa ;

Cerca altre Definizioni