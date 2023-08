Bue senza testa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bue senza testa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : UE

Significato/Curiosita : Bue senza testa

Disambiguazione – "bove", "bue", "toro" e "vacca" rimandano qui. se stai cercando altri significati, vedi bove (disambigua), bue (disambigua), toro (disambigua)... Unione europea (disambigua). disambiguazione – "ue" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi ue (disambigua). questa voce o sezione deve essere... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 13 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Bue senza testa : senza; testa; Collezionismo senza lezioni; Assenza totale di virtù o rettitudine; Permettono senza tono; Eseguiti senza una ragione; Lungo volo senza scalo; Incaponiti intesta rditi; Detesta to inviso; Il punto del cielo sopra la nostra testa ; La Chiesa protesta nte evangelica; Tornati nelle posizioni di testa della classifica;

Cerca altre Definizioni