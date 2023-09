Confermare omologare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Confermare omologare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : CONVALIDARE

Significato/Curiosita : Confermare omologare

Permesso di rappresentare questi aspetti della pittura, senza però lasciarsi omologare dallo scenario contemporaneo. (la) «aequarique sibi non indignetur apelles... Lunari al galoppo non sono casuali, e si infila in mezzo a loro per convalidare la sua ipotesi, uscendone indenne. divenuto professore di matematica...