Cogito ergo sum: Penso dunque - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : SONO

Cogito ergo sum: penso dunque

la locuzione latina cogito ergo sum, che significa letteralmente «penso dunque sono», è la formula con cui cartesio esprime la...

