La città del Palio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città del Palio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SIENA

Significato/Curiosita : La citta del palio

la corsa, l'altro di 9 rasi per l'offerta al santo patrono. si legge, inoltre, che potevano presentare cavalli alla corsa del palio «tanto la città di... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi siena (disambigua). siena (ascoltai, afi: /'sjna/) è un comune italiano di 52 657 abitanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : La città del Palio : città; palio; L ultima città attraversata dall Arno targa; La città con la Casa Bianca; Cittadina lombarda nota per i Suoi amaretti; La Vibo tra le città calabre; Una cittadina di origine etrusca presso Viterbo; Dà il via al palio di Siena; Vincere l intera posta in palio in tutto il gioco; Messi in palio o presi in giro; Città toscana con un noto palio ; Delimita l area della partenza del palio di Siena;

Cerca altre Definizioni