Che è possibile diventino membri di una famiglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che è possibile diventino membri di una famiglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ADOTTANDI

Significato/Curiosita : Che e possibile diventino membri di una famiglia

"famiglia allargata" rimanda qui. se stai cercando il film, vedi famiglia allargata (film). una famiglia estesa (o famiglia allargata) consiste di un... Soccer che ne rilevò il titolo sportivo e fu iscritta alla serie c1, adottando la denominazione vigente con la promozione in serie b nel 2006. il colore... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

