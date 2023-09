Celebre commedia goldoniana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Celebre commedia goldoniana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : I RUSTEGHI

Significato/Curiosita : Celebre commedia goldoniana

Popolare fino alla metà del xviii secolo, anni della riforma goldoniana della commedia. non si trattava di un genere teatrale, bensì di una diversa modalità... i rusteghi è una commedia di carlo goldoni, scritta in veneziano. fu rappresentata per la prima volta a venezia al teatro san luca verso la fine del carnevale...