Accorciare all inizio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Accorciare all inizio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ACC

Significato/Curiosita : Accorciare all inizio

Che nel mondo dello spettacolo portasse fortuna accorciare i nomi, ma portasse invece sfortuna accorciare i cognomi. fu il suo impresario, insegnante elementare... Gestione della circolazione ferroviaria acc – codone adenina-citosina-citosina che codifica per la treonina acc – codice aeroportuale iata dell'aeroporto... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

