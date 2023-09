Yes we era il motto di Obama - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Yes we era il motto di Obama. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CAN

Significato/Curiosita : Yes we era il motto di obama

yes we can (sì, possiamo!) è lo slogan utilizzato da barack obama nella sua campagna elettorale per la presidenza degli stati uniti

