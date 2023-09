Un utilitaria della Toyota - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un utilitaria della Toyota. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : YARIS

Significato/Curiosita : Un utilitaria della toyota

La toyota yaris ( ·) è un'autovettura classificata come utilitaria di segmento b prodotta dalla casa automobilistica giapponese toyota a partire... La toyota yaris ( ·) è un'autovettura classificata come utilitaria di segmento b prodotta dalla casa automobilistica giapponese toyota a partire... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

