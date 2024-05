La Soluzione ♚ Un utilitaria della Nissan

: MICRA

Curiosità su Un utilitaria della nissan: La nissan micra è una piccola utilitaria della casa giapponese nissan motor company prodotta in cinque distinte serie dal 1982 al 2022. sul mercato interno... La Nissan Micra è una piccola utilitaria della casa giapponese Nissan Motor Company prodotta in cinque distinte serie dal 1982 al 2022. Sul mercato interno la vettura viene venduta come Nissan March. All'interno dei progetti di casa Nissan la Micra viene identificata dalla lettera K.

