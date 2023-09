Si usa con il coltello da frutta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa con il coltello da frutta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : FORCHETTINA

Significato/Curiosita : Si usa con il coltello da frutta

con il termine posata si intende principalmente un utensile (come la forchetta, il coltello o il cucchiaio) che serve per mangiare o cucinare evitando... Coltello da pesce (lama non affilata) forchetta da pesce da frutta: forchettina coltello da dolce: cucchiaio da dolce (misura media) forchetta da dolce...