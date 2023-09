Una sigla da vini pregiati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una sigla da vini pregiati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : DOCG

Significato/Curiosita : Una sigla da vini pregiati

Significati, vedi champagne (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento vini non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. commento:... Garantita, nota con la sigla docg, è un marchio italiano che indica al consumatore l'origine geografica di un vino. il nome della docg è indicato obbligatoriamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

