La spiaggia lambita dalle onde - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : BATTIGIA

Significato/Curiosita : La spiaggia lambita dalle onde

Estate si riscalda fino a 28 °c. la riva meridionale del lago è pianeggiante, quella settentrionale è lambita dalle propaggini dei monti bakony e dai... Contiene il lemma di dizionario «battigia» wikimedia commons contiene immagini o altri file su battigia (en) battigia, su enciclopedia britannica, encyclopædia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : La spiaggia lambita dalle onde : spiaggia; lambita; dalle; onde; Rinomata spiaggia della Costa Azzurra; Lo indossano molte donne per andare in spiaggia ; Una spiaggia della Romagna; Mammifero che può spiaggia rsi; Lo è uno stabilimento sulla spiaggia ; È lambita dal mare; Spiffera dalle fessure; Piante dalle foglie molto sensibili; Suona la chitarra elettrica dalle note più gravi; I bastoni impugnati dai Satiri e dalle Baccanti; L ampia veste indossata dalle donne indiane; Raccoglie le onde radio; Nasconde un buco; C è chi se la nasconde ; Fa onde ggiare le messi; Si dice spesso alla telefonista che risponde alla chiamata;

