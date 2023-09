Sono prodighi con gli artisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono prodighi con gli artisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MECENATI

Significato/Curiosita : Sono prodighi con gli artisti

Del figlio prodigo ha ispirato molti artisti nei secoli: nel cinema il figliuol prodigo - 1955 nella letteratura le lagrime del figliol prodigo - gondola... Titolo. gaio cilnio mecenate – patrizio romano promotore degli artisti e dei letterati latini (tra cui virgilio ed orazio) mecenate – per antonomasia,... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Sono prodighi con gli artisti : sono; prodighi; artisti; sono proverbiali quelle da orbi; Lo sono certi triangoli; sono teneri i toscanelli; Gli avana sono fra i più ricercati e costosi; sono un grave pericolo per gli esploratori polari; Produzione artisti ca grottesca e volgare; Stampa artisti ca che utilizza il blu di Prussia; Gli artisti come Picabia; Movimento artisti co nato tra gli Anni 50 e gli Anni 60; Istituti classici scientifici o artisti ci;

Cerca altre Definizioni