La società svizzera che organizza la Champions League - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La società svizzera che organizza la Champions League. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : UEFA

Significato/Curiosita : La societa svizzera che organizza la champions league

Disambiguazione – "champions" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi champions (disambigua). disambiguazione – "champions league" rimanda qui... Européennes de football, "unione delle federazioni calcistiche europee", acronimo uefa) è una società, legalmente costituita e registrata ai sensi del codice civile... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : La società svizzera che organizza la Champions League : società; svizzera; organizza; champions; league; società appaltatrice; società ferroviaria italiana sigla; Una società di persone sigla; La società segreta con le Logge; Sigla da logo societario; Radiotelevisione svizzera sigla; Azienda svizzera di orologi fondata nel 1832; Città svizzera con il Tribunale sportivo del TAS; La città svizzera con un noto festival di cinema; Località svizzera da cui provengono gli Asburgo; Nota organizza zione federale degli USA sigla; organizza zione che fissa la produzione di greggio; Assembramento di persone organizza to online; Vi ha sede l organizza zione Mondiale della Sanità; Lo organizza tore di un festival; L ultima italiana a essere prima in champions League; Ha vinto 7 champions ; Ha vinto più champions League; Ha vinto 14 champions ; L undici che ha vinto 14 champions League; L ultima italiana a essere prima in Champions league ; La league vecchia Coppa dei Campioni ing; I Boston della Major league di baseball; La squadra che vinse la Premier league allenata da Claudio Ranieri; Ha vinto più Champions league ;

Cerca altre Definizioni