L ultima italiana a essere prima in Champions League - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ultima italiana a essere prima in Champions League. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : INTER

Significato/Curiosita : L ultima italiana a essere prima in champions league

Voce principale: uefa champions league 2022-2023. la finale della 68ª edizione della champions league si è disputata il 10 giugno 2023 allo stadio olimpico... Disambiguazione – "inter" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi inter (disambigua). disambiguazione – "ambrosiana milano" rimanda qui.... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

