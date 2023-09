La scritta sulla maglia degli atleti yankee - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La scritta sulla maglia degli atleti yankee. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : USA

Significato/Curiosita : La scritta sulla maglia degli atleti yankee

Diverso sulla schiena per il riconoscimento sul retro possono esserci scritti i nomi dei giocatori (anche se non obbligatori) e ogni scritta supplementare... "stati uniti", "usa", "united states" e "states" rimandano qui. se stai cercando altri significati, vedi stati uniti (disambigua) o usa (disambigua). coordinate:... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

