Un saluto subito prima di cena - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un saluto subito prima di cena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BUONASERA

Significato/Curiosita : Un saluto subito prima di cena

John felix anthony cena, noto semplicemente come john cena (west newbury, 23 aprile 1977), è un wrestler, attore e rapper statunitense, sotto contratto... Signorine buonasera è un'espressione utilizzata in italia per indicare le annunciatrici televisive, figure presenti nella televisione italiana dall'inizio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un saluto subito prima di cena : saluto; subito; prima; cena; saluto a Maria; Un saluto della señorita; saluto latino; saluto indiano; Il saluto a chi arriva; Colpo subito nella calca; Accaduto subito dopo l alba; Il letto subito dopo averci dormito; Città che ha subito un lungo assedio dell Isis; Ripagata di un danno subito ; La prima parte di ogni lavoro; Lo sistema il cantante prima di esibirsi; La fascia di trasmissioni televisive prima dei TG più seguiti; Trenta giorni di prima vera; Si fanno prima di costruire; La coppa dell Ultima cena ; Con Scena del crimine in una serie TV; Quelle di ventura erano mercena rie; Iniziali della Yourcena r; Va in scena a teatro;

Cerca altre Definizioni