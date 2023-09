Riassestare il bilancio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riassestare il bilancio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SANARE

Significato/Curiosita : Riassestare il bilancio

Comunicazioni all'interno del ducato e sviluppò il servizio postale. per riassestare il bilancio assoggettò tutti gli abitanti al pagamento delle tasse e soppresse... Morto, motivo in più di contrasto nella coppia; giulia non è riuscita a sanare il suo matrimonio. anche l'altro figlio ormai adulto si ribella al padre...