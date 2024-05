La Soluzione ♚ Un disavanzo nel bilancio

: DEFICIT

Curiosità su Un disavanzo nel bilancio: Parla di deficit (o disavanzo); se è positivo, si parla di avanzo; se, infine, è pari a zero, si parla di pareggio del bilancio. si dice invece saldo... In economia il deficit, chiamato in italiano anche disavanzo, è la situazione economica di un'impresa nella quale i costi superano i ricavi, o di un ente pubblico nel quale le uscite superano le entrate. Eventuali situazioni di deficit devono essere quindi evitate oppure risanate entro tempi prestabiliti secondo modalità stabilite dalla direzione d'azienda.

