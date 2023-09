Quello del cuore è a sinistra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello del cuore è a sinistra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : LATO

Significato/Curiosita : Quello del cuore e a sinistra

L'arteria coronaria sinistra (in inglese left coronary artery), insieme all'arteria coronaria destra, fornisce il sangue necessario al cuore. quest'arteria... Grzegorz boleslaw lato (malbork, 8 aprile 1950) è un dirigente sportivo ed ex calciatore polacco, di ruolo attaccante. era un esterno d'attacco dotato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

