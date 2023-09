La qualità dei casi singolari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La qualità dei casi singolari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ATIPICITÀ

Significato/Curiosita : La qualita dei casi singolari

infatti, sono l'ultimo retaggio delle declinazioni latine. la funzione logica dei casi può essere svolta anche da una preposizione, come ad esempio... Tassatività che vieta analogie e atipicità delle norme (salvo l'interpretazione in favor rei). nel diritto amministrativo, l'atipicità si distingue a seconda del... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : La qualità dei casi singolari : qualità; casi; singolari; Una qualità che devono avere gli utensili; Prevale per qualità sugli altri; Ottima qualità di farina; Indica vini di ottima qualità ; Di alta qualità ; In Inghilterra indaga sui casi di morte sospetta; La Sharon di casi nò; Il in certi casi ; Divina Commedia : endecasi llabi = Odissea : x; Occasi one propizia sfruttata con malizia; Gli articoli determinativi singolari italiani; Fenomeni singolari ssimi; singolari tà; Caratteristici, singolari ; Fenomeni singolari ssimi se non miracolosi;

Cerca altre Definizioni