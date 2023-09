Un pensatore come Croce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un pensatore come Croce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FILOSOFO

Significato/Curiosita : Un pensatore come croce

Benedetto croce (pescasseroli, 25 febbraio 1866 – napoli, 20 novembre 1952) è stato un filosofo, storico, politico, critico letterario e scrittore italiano... Primo filosofo della tradizione greca la datazione del primo utilizzo del termine greco antico philosophia e dei suoi derivati philosophos (filosofo) e philosophein... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

