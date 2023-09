Non completamente opaco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non completamente opaco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : SEMITRASPARENTE

Significato/Curiosita : Non completamente opaco

Calcedonio, ossia quarzo in masse compatte microcristalline, di colore opaco o semi-opaco, uniforme, che copre le tonalità rosso-bruno e l'intera gamma di grigi... L'unghia (latino ungula, diminutivo di unguis, unghia) è una struttura semitrasparente con cui finisce l'estremità delle dita di molti animali, in genere... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

