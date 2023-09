Mitigate rese più sopportabili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mitigate rese più sopportabili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LENITE

Significato/Curiosita : Mitigate rese piu sopportabili

Italiana di spazio), e /x/ (come la ch tedesca di bach, come il c toscano lenito, in pratica), nel greco classico erano delle vere e proprie occlusive come... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

