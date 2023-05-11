Mitigate placate

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Mitigate placate' è 'Lenite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

L E N I T E

Perchè la soluzione è Lenite? Quando si cerca di calmare una situazione tesa, si può usare un linguaggio più morbido e rassicurante. La parola lenite aiuta a rendere le parole più delicate, favorendo un clima più sereno e meno conflittuale tra le persone coinvolte. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Mitigate placate

Mitigate placate Risposta: LENITE

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: L N E

Inizia con: L

L Finisce con: E

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Mitigate placate: risposta da 6 lettere

La soluzione associata alla definizione "Mitigate placate" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Lenite. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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