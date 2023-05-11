Mitigate placate

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Mitigate placate' è 'Lenite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

LENITE

Perchè la soluzione è Lenite? Quando si cerca di calmare una situazione tesa, si può usare un linguaggio più morbido e rassicurante. La parola lenite aiuta a rendere le parole più delicate, favorendo un clima più sereno e meno conflittuale tra le persone coinvolte. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Mitigate placate
  • Risposta: LENITE
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    LNE
  • Inizia con: L
  • Finisce con: E
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Mitigate placate: risposta da 6 lettere

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