Mitigate placate
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Mitigate placate' è 'Lenite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Lenite? Quando si cerca di calmare una situazione tesa, si può usare un linguaggio più morbido e rassicurante. La parola lenite aiuta a rendere le parole più delicate, favorendo un clima più sereno e meno conflittuale tra le persone coinvolte. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Mitigate placate
- Risposta: LENITE
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: LNE
- Inizia con: L
- Finisce con: E
Mitigate placate: risposta da 6 lettere
La soluzione associata alla definizione "Mitigate placate" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Lenite. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.