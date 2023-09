Il metallo per il doppino telefonico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il metallo per il doppino telefonico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RAME

Significato/Curiosita : Il metallo per il doppino telefonico

Mentre i doppini in uscita verso l'utente sono attestati sulle strisce disposte in verticale; è quindi possibile esemplificare dicendo che un doppino attestato... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi rame (disambigua). il rame è l'elemento chimico di numero atomico 29 e il suo simbolo è cu.... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

