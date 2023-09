Irsuti come scimmie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Irsuti come scimmie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PELOSI

Significato/Curiosita : Irsuti come scimmie

come le scimmie della scena iniziale; nell'episodio de i simpson della terza stagione il pony di lisa, homer fa un sogno in cui è una delle scimmie,... Congressista phillip burton. nancy pelosi è membro onorario dell'organizzazione nazionale delle donne italo-americane. nancy pelosi ha cinque figli: nancy corinne... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Irsuti come scimmie : irsuti; come; scimmie; irsuti ; Cumuli di pietre usati come monumenti sepolcrali; come errori enormi; Caldi come i raggi del sole; come un muro a cui è stata tolta la calcina esterna; Aerei come i jet; Famiglia di scimmie ; scimmie come i gorilla; Le sbucciano pure le scimmie ; scimmie diffuse in Asia; scimmie africane arboricole;

