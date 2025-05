Scimmie diffuse in Asia nei cruciverba: la soluzione è Macachi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Scimmie diffuse in Asia' è 'Macachi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MACACHI

Curiosità e Significato di "Macachi"

Vuoi sapere di più su Macachi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Macachi.

I macachi sono primati appartenenti al genere Macaca, caratterizzati da una grande adattabilità agli ambienti variabili. Diffusi in diverse regioni dell'Asia, sono noti per il loro comportamento sociale complesso e l'intelligenza. Alcune specie, come il macaco giapponese, sono famose per le loro interazioni con l'ambiente umano.

Come si scrive la soluzione: Macachi

Non riesci a risolvere la definizione "Scimmie diffuse in Asia"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

A Ancona

C Como

A Ancona

C Como

H Hotel

I Imola

