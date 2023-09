Giorno di mutamento di stagione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Giorno di mutamento di stagione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SOLSTIZIO

Significato/Curiosita : Giorno di mutamento di stagione

mutamento del clima terrestre sviluppatosi a partire dall'inizio del xx secolo e tuttora in corso. la comunità scientifica attribuisce tale mutamento... Tali variazioni può capitare che i solstizi cadano il 20 o il 21 giugno oppure il 21 o 22 dicembre. il solstizio d'inverno rappresentava occasione di... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Giorno di mutamento di stagione : giorno; mutamento; stagione; Il primo giorno appena passato; giorno che può essere grasso; Il giorno del Giudizio; Oggi prima di mezzogiorno ; Saluta il giorno cantando; Sinonimo di mutamento ; mutamento parziale; Il suggestivo mutamento di colore degli alberi in autunno... con voce inglese; mutamento biologico; mutamento di colore dovuto a reazione chimica; La stagione del declino; La stagione bella; La stagione in cui inizia l anno; La stagione delle squadre di calcio under 19; stagione relativa allo sguazzare in mare;

Cerca altre Definizioni