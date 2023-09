È formato da alti ufficiali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È formato da alti ufficiali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : STATO MAGGIORE

Significato/Curiosita : E formato da alti ufficiali

La categoria ufficiali raggruppa tutti quegli ufficiali in servizio presso le forze armate italiane, con tale rango. è possibile accedervi partecipando... Il capo di stato maggiore dell'esercito è il massimo responsabile dell'approntamento, dell'addestramento e del mantenimento in efficienza dell'esercito... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : È formato da alti ufficiali : formato; alti; ufficiali; Un codice formato da 5 cifre; Un subdolo informato re; Gli informato ri dei ladri; Tenersi informato ; È formato da tutti gli interpreti d un film; Smalti scono lavoro nei porti; I confini del Balti co; Parole come celeberrimo e alti ssimo; L organismo costituito da 27 alti magistrati; La Balti bella modella; Intervengono alle inaugurazioni ufficiali ; Una delle due lingue ufficiali dell Afghanistan; Avvisi ufficiali ; Offese a pubblici ufficiali o al pudore; Una delle lingue ufficiali dell Iraq;

