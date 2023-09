Un fallimento negli affari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un fallimento negli affari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : FLOP

Significato/Curiosita : Un fallimento negli affari

Solito per dichiarare comunque il fallimento in casi di dubbio, mentre un presupposto sufficiente per dichiarare il fallimento è anche la fuga dell'imprenditore... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi flop (disambigua). la neutralità di questa voce o sezione sull'argomento terminologia cinematografica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un fallimento negli affari : fallimento; negli; affari; Un fallimento clamoroso; fallimento punibile; fallimento umiliante; Insuccesso, fallimento ; fallimento doloso; Il Déco in voga negli Anni 20; Nelle macchie e negli aloni; Dava i pasti negli eserciti del passato; Toccati negli interessi; Fermata negli affari; Fermata negli affari ; Intervengono per far concludere gli affari ; Può essere anche degli affari Esteri o della Giustizia; Un importante imprenditore e uomo d affari ; affari in gestazione;

Cerca altre Definizioni