Colpisce i giovani cani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colpisce i giovani cani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CIMURRO

Significato/Curiosita : Colpisce i giovani cani

Filtrabile (morbillivirus; fam: paramyxoviridae) e spesso letale che colpisce i giovani cani e canidi (volpe, lupo, coyote, ecc.), il furetto e alcuni felidi... Immagini o altri file su cimurro cimurro, su treccani.it – enciclopedie on line, istituto dell'enciclopedia italiana. guido finzi, cimurro, in enciclopedia italiana... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Colpisce i giovani cani : colpisce; giovani; cani; Li colpisce il Codice; colpisce i denti; In quella navale si colpisce e si affonda; Così è l eleganza che non colpisce ; colpisce i fumatori; Raduno clandestino di giovani ; Più che eccezionale per i più giovani ; Relativo ai giovani con meno di 18 anni; Appellativo riferibile a qualcuno di giovani ssimo; I giovani e squattrinati artisti di Puccini; I frati francescani ; Feroce accani mento; Gli Africani di Nouakchott; Pescicani ; Rendono carini i cani ;

Cerca altre Definizioni